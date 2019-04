Darjanu Ješovniku, kriminalcu s slovenskim in črnogorskim potnim listom, se po osmih letih na begu kar naenkrat zelo mudi z začetkom sodnega postopka proti njemu. V soboto ga je srbska policija aretirala na meji z Madžarsko, v katero je želel vstopiti s ponarejenimi dokumenti na ime Uroš Vojinović. Roki pravice in obtožbam o sodelovanju pri tihotapljenju na stotine kilogramov kokaina se je izmikal vse od leta 2011, s čimer si je prislužil mesto na seznamu najbolj iskanih evropskih kriminalcev, mednarodno tiralico in evropskim zapornim nalogom. Hrvaška policija je za informacije, ki bi omogočile njegovo prijetje, nudila celo 5000 evrov.

Privolil v izročitev Hrvaški Po navedbah hrvaških medijev je Ješovnik privolil v izročitev Hrvaški, ki ga je s tiralico iskala zaradi tihotapljenja in preprodaje droge, srbski pravosodni organi pa bodo njegovi zahtevi očitno prisluhnili. Na višjem sodišču v Subotici so zanj odredili 30-dnevni izročitveni pripor, jutri pa bodo razpravljali, ali so izpolnjeni vsi zakonski razlogi za izročitev Hrvaški. Po navedbah predstavnika sodišča je Ješovnik namreč prosil za skrajšan postopek izročitve, kar pomeni, da jim ni treba čakati na obsežno dokumentacijo s Hrvaške. Končno odločitev bo po zasedanju sodišča sprejelo srbsko ministrstvo za pravosodje.