Kot je ob današnjem prikazu Gorenjkine proizvodnje povedala direktorica podjetja Alenka Košir, Gorenjka še vedno najbolj slovi po okusu mlečne čokolade z velikim deležem lešnikov, ki je letno proda okoli 200 ton. Vse bolj priljubljene sicer postajajo zlasti temne čokolade in riževa čokolada. Čokoladni trendi se gibljejo v smeri razvoja temnih čokolad s funkcionalnimi dodatki z antioksidanti.

Razvojni tehnolog Marjan Pogačnik je pojasnil, da čokolada že sama po sebi človeku izboljša počutje, tovrstni dodatki pa prispevajo k še večjemu učinku. »Ljudje želijo jesti malo manj sladke čokolade z dodatki,« je povedala Koširjeva in dodala, da Gorenjka na tem področju v Sloveniji narekuje trende z linijo temnih čokolad Mistica Classic in Mistica Wellness, v katere dodaja denimo goji jagode, maco in konopljo.

Izdelke pripravljajo po lastni recepturi

Gorenjka na osnovi izkušenj v razvoju in tehnologiji ohranja svoj položaj edine prave tovarne čokolade v Sloveniji. Izdelke namreč pripravlja po lastni recepturi in ekspertizi, celoten postopek proizvodnje čokolade, vključno s fazo izdelave čokoladne mase, pa poteka v tovarni v Lescah, kjer se je zgodovina nekdaj družinskega podjetja leta 2022 tudi začela.

Sedaj je Gorenjka skupaj z Žitom že več let v skupini Podravka. Kot je izpostavila Koširjeva, so Gorenjkine blagovne znamke v skupini enako tretirane kot njihove. »Še vedno enako močno vlagajo v naše blagovne znamke, ki so znane že od prej,« je pojasnila.

Letno Gorenjka proizvede okoli 1600 ton čokolade in 600 ton rolad. Za proizvodnjo porabi 250 ton kakavove mase, 200 ton kakavovega masla in 90 ton celih lešnikov. Čokolado Gorenjka izdela sama iz surovin, ki jih dobi iz Afrike, ostale sestavine, kot so sladkor in mleko v prahu pa večinoma dobi iz Evrope.