Hišne preiskave so med drugim izvedli v Berlinu, na Bavarskem in Severnem Porenju-Vestfaliji. Na vrhu domnevne skrajne mreže sta društvi World Wide Resistance Help (WWR-Help) in Ansaar International, ki imata sedeže v Severnem Porenju-Vestfaliji, so sporočili z notranjega ministrstva.

Glede na dosedanje informacije preiskovalci organizacijama pripisujejo skrajna nagnjenja, saj naj bi podpirali Hamas tako finančno kot s pomočjo propagande. Obe osumljeni društvi sta v preteklosti preko spletnih strani pozivali k donacijam in drugim humanitarnim akcijam. WWR-Help na spletni strani še vedno zbira donacije za obubožane v Gazi, medtem ko je Ansaar International zbirala pomoč predvsem za ljudi v Somaliji, Siriji in Mjanmaru.

Notranji obveščevalci v Severnem Porenju-Vestfaliji so v poročilu leta 2017 opozorili na intenziven stik, ki ga imata društvi med seboj. Pri Ansaaru so med drugim zabeležili tudi pogost stik z drugimi pripadniki skrajnih salafistov, še piše dpa.

»Kdor pod pretvezo humanitarne pomoči podpira Hamas, prezira temeljne vrednote naše ustave,« je danes dejal notranji minister Horst Seehofer.

Glede na zasežen material bodo odločili, ali bodo društvi sedaj prepovedali. Gibanje Hamas, ki nadzoruje območje Gaze, velja v ZDA, Izraelu in Evropski uniji za teroristično organizacijo, zaradi tega je med drugim prepovedano njegovo financiranje.