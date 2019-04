Jure je obiskoval program tehnik mehatronike in ga po štirih letih zaključil s poklicno maturo in dodatnim petim predmetom za možnost vpisa na univerzitetne programe na fakultetah. Zatem se je vpisal na univerzitetni program elektrotehnika.

Zaželeni vsestranski inženirji

Mehatronika je veda, ki združuje strojništvo, elektrotehniko in računalništvo, kar pomeni, da je mehatronik prisoten v celotnem procesu proizvodnje nekega izdelka oziroma naprave. Torej sama konstrukcija nekega stroja, vezava vseh električnih komponent in napajanja ter programiranje krmilnika in vezava vseh merilnih elementov. Delo mehatronika se ne zaključi, ko je nek stroj že končan. Izdelek je treba še zagnati, najti morebitne napake, jih popraviti in kasneje skrbeti še za vzdrževanje. Prisotni so v gradnji proizvodnih linij, pri katerih morajo obvladati znanja avtomatizacijske tehnike in robotike, v razvoju in izdelavi najrazličnejših vezij.

»Za opravljanje tega poklica sem se odločil, ker trg dela vedno bolj zahteva vsestransko izobražene inženirje, torej z drugimi besedami mehatronike. Biti strokovnjak samo z enega področja velikokrat ni dovolj,« pozdravlja izzive na svojem področju Jure Korbar.