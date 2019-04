Maduro, ki zanika, da se država sooča s humanitarno krizo, je ob tem dejal, da mora ICRC pri sodelovanju s Caracasom spoštovati pravni red v državi. Delegacija ICRC pod vodstvom predsednika Petra Maurerja je na obisku od nedelje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ICRC je minuli petek izrazil zaskrbljenost zaradi resnosti vpliva, ki ga imajo sedanje krizne razmere na Venezuelce, še posebej na tiste, ki nimajo dostopa do osnovnih uslug.

Po podatkih Združenih narodov kar sedem milijonov Venezuelcev oziroma četrtina prebivalstva potrebuje humanitarno pomoč in ima omejen dostop do hrane in zdravil. Podhranjenih je 3,7 milijona ljudi, kronično podhranjenih pa je najmanj 22 odstotkov otrok, mlajših od pet let, navajajo ZN.