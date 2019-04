Nakup zdrave in močne sadike, pa naj gre za balkonsko cvetje ali okrasni grm, je ključnega pomena za dobro rast rastline in razvoj njenih korenin. Ob nakupu se zato vedno prepričajte, da na listih in steblu rastlin ni znakov bolezni ali škodljivcev ter tako preprečite kasnejšo slabo rast ali celo izgubo rastline.

Kakovosten univerzalen ali namenski substrat Izbrano rastlino posadite v kakovosten univerzalen ali namenski substrat(zemljo). Univerzalna zemlja Rasti® Univerzalen je primerna za sajenje rastlin na prostem in v zaprtih prostorih, vsebuje dolgotrajno gnojilo za 3–6-mesečne potrebe in je namenjena sajenju okrasnih rastlin, drevnin, okrasnih ter cvetočih grmovnic. Namenski substrati se od univerzalnega ločijo po tem, da so prilagojeni točno določnim rastlinam. Tako je zemlja Rasti® Ameriške borovnice zaradi svoje specifične sestave idealna za sajenje ali zastiranje kisloljubnih rastlin, kot so borovnice, rododendroni, hortenzije, azaleje, rese ali nekatere vrste okrasnih drevnin. Vsebuje dolgotrajno gnojilo za 3-mesečne potrebe rastlin. V programu Rasti® izstopata predvsem sadilni substrat Rasti® Voluhar Stop in gnojilo Rasti® Hydro + Voluhar Stop, ki imata odvračalen učinek na voluharje in miši. Poleg gnojila za začetno rast vsebujeta tudi dodatek za zadrževanje vode, kar je idealno za rastline, ki imajo povečano potrebo po zalivanju.