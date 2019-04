V največjem slovenskem telekomunikacijskem operaterju so v sporočilu za javnost zapisali, da tehnologija NB-IoT odpira nove priložnosti za razvoj inovativnih rešitev z visoko dodano vrednostjo za optimizacijo procesov, upravljanje z viri, zagotavljanje visoke stopnje varnosti, pa tudi višje kakovosti bivanja.

Tehnologija po pojasnilih Telekoma omogoča tako enostavne kot kompleksne rešitve interneta stvari, kar pomeni vse od povezovanja posameznih senzorjev naprav do razvoja pametnih mest in skupnosti, zagotavljanja podatkov za upravljanje energetskih, vodovodnih ali plinskih omrežij, nadzora okolja, varnosti in varovanja, logističnih in transportnih rešitev, proizvodnje, kmetijstva, prodaje ter finančnih, zdravstvenih in komunalnih storitev.

V Telekomu so zapisali še, da prve projekte s tovrstnimi rešitvami že izvajajo na področju pametnih mest, elektronske mobilnosti in e-zdravja.