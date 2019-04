Povečanje vrednosti izvoza v lanskem letu za tri milijarde evrov na okoli 39 milijard evrov je predvsem zasluga gospodarstva, a tudi politike v delu, ko je sprejela podporne ukrepe, je na nacionalni konferenci o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva dejal predsednik vlade.

Dejal je, da so se ob poudarjanju visoke gospodarske rasti povečali apetiti sindikatov, politika pa mora "onkraj kamer, onkraj političnih točk in onkraj dvomesečnih ciklusov" ravnati odgovorno in "kakšne stvari ne izreči". Uspešni bomo le, če bomo več delali, manj govorili in uspehe predstavili takrat, ko bo do njih dejansko prišlo, je dodal.

»Zato se bomo trudili, da bomo gospodarstvu še naprej pomagali - tako ministrstvo za zunanje zadeve, ki lahko odpira vrata na drugih trgih, kot ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter jaz sam kot predsednik vlade, da bomo kljub raznoraznim občasnim političnim napetostim čez določeno obdobje lahko rekli, da so uspeli gospodarstvu pomagati,« je dejal Šarec.