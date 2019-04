S 13 zmagami najboljša francoska veleslalomistka v svetovnem pokalu med ženskami in moškimi se je poškodovala že decembra v Lake Louisu. Zaradi poškodbe je izpustila nekaj tekem, a se je pridružila karavani in sezono končala kot tretja veleslalomistka takoj za Slovakinjo Petro Vlhovo in lastnico malega globusa Američanko Mikaelo Shiffrin.

Dvakratna svetovna prvakinja v tej disciplini (2013, 2017) je februarja v Areju obrambo naslova končala pod pričakovanji na šestem mestu z več kot sekundo zaostanka za novo prvakinjo Vlhovo.

Worleyjeva je v minuli sezoni enkrat zmagala, dobila je uvodno veleslalomsko premiero v Söldnu, in bila še trikrat na stopničkah.

»Gre za manjši poseg po koncu sezone, zahvaljujoč zdravniški pomoči in fizioterapiji sem lahko končala sezono na smučeh, vendar pa sem po koncu zime vseeno morala poskrbeti za koleno,« je zapisala simpatična Francozinja, ki bo po priporočilih zdravniške službe francoske reprezentance vsaj dva meseca morala mirovati, preden se bo lotila priprav na novo sezono.

Po zaslugi v minuli sezoni odličnega Žana Kranjca ima tudi Slovenija člana elitne veleslalomske sedmerice. V ženski konkurenci pa je sezono na 14. mestu v seštevku končala Meta Hrovat, ki je tik po koncu tekmovalne zime odšla na operacijo gležnja, ki ji je povzročal težave že dlje časa. Hrovatova po posegu uspešno okreva.