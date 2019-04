Iz bolnišnice Alberta Einsteina v Sao Paulu so sprva sporočili, da je zdravstveno stanje trikratnega svetovnega prvaka v nogometu »dobro«, vendar ga čaka še nekaj zdravniških pregledov. Pozneje so iz bolnišnice dodali, da so Brazilca zadržali na opazovanju »za nedoločen čas«, tako da je moral noč preživeti v bolnišnici.

Peleja, ki je bil v zasebni ameriški bolnišnici v Parizu od 3. aprila, je v ponedeljek obiskal tudi brazilski zvezdnik Neymar, ki je že dve sezoni član pariškega PSG. Neymar je fotografijo iz bolnišnice skupaj s Pelejem delil na instagramu.

»Hvala bogu, da se je vse skupaj še enkrat več izteklo dobro. Sem živ. Zdaj me čaka dolga pot do naše Brazilije,« je ob odhodu iz Pariza dejal Pele zbranim novinarjem na letališkem terminalu in dodal: »Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem Brazilcem, vsem, ki so me poklicali v bolnišnico, ki so mi zaželeli srečo pri manjšem operativnem posegu in mi zaželeli hitro okrevanje. Veliko ljudi je molilo zame.«

Pele se je v Parizu udeležil promocijskega nastopa s Kylianom Mbappejem, potem pa so ga zaradi hudega vnetja sečil sprejeli v bolnišnico Neuilly, kjer so mu opravili tudi urgenten kirurški poseg, je za Globoesporte.com potrdil trikratni svetovni prvak.