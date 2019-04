Svoj glas lahko seveda obrazložite. Tokrat je to še posebej zaželeno. Naj vaše mnenje preberejo tudi televizijci. Ti so namreč med najbolj zvestimi bralci komentarjev, kritik in, no, občasnih pohval bralcev. Vabimo vas, da mnenje pošljete po elektronski pošti na naslov pilot@nedeljski.si.

Upoštevali bomo glasove, ki jih prejmemo do ponedeljka zjutraj.