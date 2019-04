Danes bo oblačno, občasno bo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na severozahodu okoli 8 stopinj Celzija. Padavine se bodo zvečer in ponoči okrepile.

V četrtek bo oblačno in deževno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severu okoli 4, najvišje dnevne od 5 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo oblačno, na Primorskem bo večinoma suho s šibko do zmerno burjo, drugod bo deževalo, meja sneženja se bo spustila do okoli 800 m nadmorske višine. Tudi v soboto se vreme še ne bo ustalilo.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je ciklonsko območje. Hladna fronta se prek osrednje in vzhodne Evrope bliža Alpam. Z vzhodnimi vetrovi nad naše kraje doteka vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno in deževno. Padavine se bodo proti večeru še okrepile.

V četrtek bo oblačno s pogostimi padavinami. Ob Severnem Jadranu bo zapihala šibka burja.

Biovreme: Z vremenom povezane težave bodo pogoste, okrepljeni bodo tudi nekateri bolezenski znaki. Priporočeno je dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večja previdnost.