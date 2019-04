Obvezno cepljenje velja za vse ljudi, ki živijo ali delajo na območjih Brooklyna, kjer je izbruhnila bolezen. Tu je prisotna tudi ortodoksna judovska skupnost, ki nasprotuje cepljenju iz domnevnih verskih razlogov, čeprav tega ne prepovedujejo niti judovska besedila niti tamkajšnji verski predstavniki, opozarja AFP.

»Čas je bil za bolj konkreten pristop,« je dejal newyorški župan Bill de Blasio, ko je predstavil izredne ukrepe.

Po novih pravilih bodo vsi, ki se ne bodo cepili oz. ne bodo predložili dokaza o cepljenju, tvegali kazen v višini 1000 dolarjev. Dodatno nekaterim judovskim šolam in vrtcem grozijo kazni in zaprtje, če bodo še naprej sprejemali učence, ki niso bili cepljenji proti ošpicam.

V New Yorku obvezno cepljenje šoloobveznih otrok

V New Yorku je tako kot v večini zveznih držav v ZDA obvezno cepljenje šoloobveznih otrok, a so bili doslej popustljivi, če so osebe navedle zdravstvene ali verske razloge. Od oktobra pa so v New Yorku potrdili že najmanj 285 primerov ošpic. Noben primer ni terjal smrtne žrtve, 21 oseb je moralo na zdravljenje v bolnišnico, pet pa so jih sprejeli na intenzivni oddelek.

Uradno so bile v ZDA leta 2000 ošpice odpravljene, a so letos v 19 zveznih državah zabeležili 465 primerov. Ponovni pojav nalezljive bolezni povezujejo predvsem z vedno manjšo precepljenostjo in porastom gibanj, ki nasprotujejo cepljenju. Svetovna zdravstvena organizacija je takšna gibanja označila za globalno grožnjo zdravju.