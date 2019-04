Storitev, imenovana Viber Local Number, je na voljo uporabnikom po vsem svetu, vendar pa si lahko za zdaj izberejo telefonsko številko le v navedenih državah. Nove države naj bi dodali v bližnji prihodnosti, so sporočili iz Viberja.

Preko svoje Viberjeve lokalne številke lahko uporabniki prejemajo neomejene dohodne klice in kratka sporočila sms. Podjetnikom, ki delujejo v mednarodnem okolju, nova storitev omogoča, da s svojimi strankami komunicirajo brez stroškov gostovanja za uporabnika, ne glede na to, kje so. Za tiste, ki pogosto potujejo, je dobrodošla pri rezervacijah, načrtovanju izletov in drugih obveznostih v zvezi s potovanjem. Izseljenci pa lahko prek lokalne številke komunicirajo s prijatelji in člani družine brez strahu pred visokimi telefonskimi računi.

Prvim 10.000 novim naročnikom Viber ponuja promocijsko ceno naročnine za 1,99 evra na mesec, medtem ko bo standardna naročnina za preostale 4,99 evra na mesec. Do nove storitve je mogoče priti prek zavihka Več v aplikaciji Viber.

»Nova storitev lokalne številke bogati uporabniško izkušnjo na način, ki dela Viber najmočnejšo komunikacijsko aplikacijo,« je dejal predsednik uprave Viberja Djamel Agaoua. »Navdušeni smo, da lahko ljudem ponudimo nove načine, kako biti bližje temu, kar je zanje zares pomembno,« je dejal.