Zamaskirani moški so s kombijem, na katerem je bil napis davčne inšpekcije, zapeljali pred letalo na letališču v albanski prestolnici. Uslužbencem so nato s strelnim orožjem grozili, naj predajo vreče z denarjem, ki so jih ravno prelagali na letalo.

Roparji so se nato odpeljali, a jih je nekaj sto metrov stran prestregla letališka policija. Med streljanjem je umrl eden od roparjev. Ostali roparji so njegovo truplo odvrgli iz kombija in se odpeljali naprej.

Policija je uvedla obširno preiskavo. Zaenkrat še ni jasno, koliko denarja so roparji ukradli, po pisanju albanskih medijev pa najmanj dva milijona evrov.

Letalo avstrijske družbe je bilo sicer že pripravljeno na vzlet. Potniki, ki niso bili ogroženi, pa so celotno roparsko akcijo presedeli na letalu. Nekateri potniki so kasneje dejali, da so imeli napadalce za del policijske vaje, saj so bili zamaskirani in oblečeni v neprebojne jopiče. Letalo je nato z dvema urama in pol zamude pristalo na Dunaju.