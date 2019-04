Tampa Bay - Columbus, Boston - Toronto, Washington - Carolina in New York Islanders - Pittsburgh na vzhodu ter Calgary - Colorado, San Jose - Vegas, Nashville - Dallas in Winnipeg - St. Louis na zahodu so pari ekip, ki so si zagotovile nadaljevanje sezone.

Glede na dogajanje v rednem delu je status favorita jasen: Tampa Bay namerava 15 let po osvojitvi edinega Stanleyjevega pokala dobiti še enega. Sezono rednega dela so v Tampi končali pri 62 zmagah in izenačili rekord Detroita iz sezone 1995/96, zbrali pa kar 128 točk, 21 več od najbližjih zasledovalcev Bostona in Calgaryja. Za nameček pa imajo v svojih vrstah še najboljšega strelca Nikito Kučerova (128 točk, 41 golov in 87 podaj), Steve Stamkos pa je četrti najučinkovitejši pri golih (45).

»Uživamo v vsakem trenutku. Naša ekipa ima izjemno lastnost, da želi vedno znova še več. Dosegli smo končnico že precej zgodaj, a to ni ustavilo naših ciljev. Vedno gledamo le naprej,« je pred začetkom končnice optimističen Stamkos.

Branilec naslova Washington bo imel v prvem krogu za tekmeca Carolino, ki je v končnici prvič po letu 2009, lanski finalist Vegas pa San Jose, drugo ekipo Zahoda.

V noči na četrtek bo na sporedu prvih pet dvobojev končnice, Columbus bo izzval Tampo, Pittsburgh bo gostoval pri Otočanih, St. Louis pri Winnipegu, Dallas pri Nashvillu in Vegas pri San Joseju.

Kraljev iz Los Angelesa v končnici seveda ni; že nekaj časa je bilo jasno, da je njihov boj izgubljen, nazadnje se niso mogli izogniti niti zadnjemu mestu v zahodni konferenci s skromnimi 71 točkami, v celotni ligi jih je manj (64) zbrala le Ottawa.

Direktor ekipe Rob Blake je že zadnji dan rednega dela napovedal spremembe, tudi trenerske, saj Willie Desjardins (ki je že novembra nasledil Johna Stevensa) ne bo dobil nove pogodbe.

»Mislim, da nismo dobro trenirali. Predvsem ne dovolj. Bila so obdobja, ko smo imeli sem ter tja hude treninge, vmes pa nismo trenirali prav. Včasih se je to videlo na tekmah, ko pravzaprav nismo znali dobro podati ploščka. To moramo spremeniti, priti nazaj k tistemu, kar smo že imeli,« je v analizi sezone kraljev za spletno stran tekmovanja dejal Dustin Brown.

Njegova ekipa je zbrala le 31 zmag in kar 42 porazov po rednem delu. Eden od razlogov je bil tudi nestanovitni Ilija Kovalčuk, velika okrepitev kraljev pred sezono, ki pa je pod Desjardinsom povsem zamrl. »Očitno sta imela nesoglasja, to ni bila skrivnost, to pa je vplivalo na vse nas. Malenkosti so nas potem zlahka iztirile,« je o tej temi dejal Drew Doughty.

A kralji so imeli v prvem tednu aprila vsaj en razlog za veselje. Anže Kopitar, ki je sezono končal pri 60 točkah za 22 golov in 38 podaj, si bo zapomnil 1. april 2019. Takrat je namreč dosegel mejnik, ki ga doživijo le redki, saj je odigral 1000. tekmo v rednem delu sezone NHL (iz prejšnjih, boljših sezon pa ima še 79 tekem v končnicah).

Kralji in navijači so mu pripravili posebno slavje, njegovo okroglo številko so obeležili na družbenih omrežjih, čestitke z vseh strani so se kar vrstile. Postal je četrti hokejist te ekipe, ki mu je uspelo preseči mejnik. »Občutki so zelo dobri. Sanjaš, da boš odigral eno tekmo v NHL, jaz sem zdaj pri številki 1000. Imam srečo, da moje telo zdrži takšne napore, vesel sem, da vse skupaj poteka tako,« je ob tem dejal Kopitar.

Nekaj dni po koncu sezone za kralje pa je prišla še dobra novica za slovensko reprezentanco in navijače: vodstvo kluba je ugodilo prošnji Hokejske zveze Slovenije, tako da bo Kopitar lahko igral na bližnjem drugoligaškem SP v Kazahstanu, kjer bo Slovenija od 29. aprila do 5. maja v konkurenci Belorusije, Južne Koreje, Litve, Kazahstana in Madžarske lovila vrnitev med elito. S Kopitarjem bo zastavljeni cilj precej lažje doseči.