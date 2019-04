Knjiga nosi naslov Lisey's Story in sledi ženski, ki se po smrti moža, znanega romanopisca, sooči z njegovo preteklostjo. King je že tvitnil, da je nad novico o tem, da bo glavno vlogo zasedla Julianne Moore, navdušen.

Oseminpetdesetletna ameriška igralka je leta 2014 za vlogo profesorice jezikoslovja, ki se sooča z Alzheimerjevo boleznijo, v filmu Še vedno Alice prejela oskarja.

Apple je konec marca vzpostavil lastno produkcijo Apple TV+, ki bo s serijami in filmi konkurirala Netflixu in Amazonu. Sodelovanje z Applom so že potrdili Oprah Winfrey, Steven Spielberg in Jennifer Aniston.