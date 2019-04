Hokejisti Sija Acronija Jesenic so o vstopu v finale regionalnega tekmovanja odločali v zadnji tekmi. Drugi polfinale med SŽ Olimpijo in Lustenauom je bil končan že po treh dvobojih, v tem pa sta tekmeca igrala za vsak gol in vsak meter ledu na vsaki od petih tekem. Danes je tudi odločilna tekma minila v tem slogu, na koncu pa se je končala nesrečno za železarje.

Veliko priložnost so imeli slovenski prvaki v četrti polfinalni tekmi; na domačem ledu pa so izgubili z 2:3, potem ko so bili boljši v prvi tretjini, dvakrat ulovili tekmece, nazadnje pa so jim ti zadnji gol zabili 16 sekund pred koncem.

A pred tem so tudi sami delovali podobno. Tretjo tekmo v Brunicu so namreč dobili na isti način, saj je Andrej Tavželj zadel pičle tri sekunde pred koncem, kar je bil sploh edini gol na tej tekmi. Pred tem pa sta se dve končali po podaljšku, prvo so dobili hokejisti Pustertala, drugo pa Jeseničani.

Danes so se oboji zavedali, da popravnega izpita ni več, tako kot vselej v tem polfinalu pa sta imela veliki vlogi oba vratarja. Delo sta Colin Keith Furlong pri domačih in Matthew Climie pri gostih večinoma opravljala dobro, vseeno pa je jeseniški prvi naredil napako. Po poskusu izbijanja ploščka izza vrat so do njega prišli domači in že v četrti minuti povedli.

A pozneje je bil ritem takšen kot na prejšnjih tekmah; golov ni bilo veliko, v drugi tretjini samo en, zanj pa je po protinapadu poskrbel Gašper Glavič.

Tekma je bila spet povsem odprta, domači pa so še enkrat prišli do prednosti. V 44. je zadel Tomaso Traversa, a predaje pri Gorenjcih ni bilo. Vztrajna igra se je obrestovala štiri minute pred koncem, ko je David Rodman poskrbel za izenačenje na 2:2 in izsilil še tretji podaljšek v tej seriji.

Začetek slednjega je pripadel domačim, ki so najprej stresli okvir gola, v šesti minuti pa nato tudi zatresli mrežo Climieja; strelec je bil Armin Hofer, ki je tako končal sanje o povsem slovenskem finalu regionalnega tekmovanja.

Finale se bo začel v četrtek. Ljubljančani bodo na prvi tekmi gostovali, že v petek pa bo v Brunicu tudi druga tekma. Sledili bosta dve tekmi v Ljubljani (14. in 15. april), če zmagovalca še ne bo, pa bodo tekme potem izmenično na dva dni na Južnem Tirolskem in v Tivoliju.