Za nogometaše v slovenski ligi ni počitka. Danes in jutri bodo odigrali tekme 26. kroga državnega prvenstva. A več zanimanja kot tekme na zelenicah vzbuja dogajanje znotraj nekaterih klubov. Maribor se ubada s sodniškimi zarotami, Olimpijo pretresajo notranji boji za oblast, vodilni tretjeligaš v skupini zahod Koper pa je prvoligaške ambicije podkrepil s tem, da je za trenerja ustoličil Brica Mirana Srebrniča, da klub ekspresno hitro vrne med elito. Medtem ko Mura na krilih evforije treh zaporednih zmag brez prejetega gola jutri pričakuje derbi z Olimpijo, se v vrstah Ljubljančanov obetajo nove kadrovske spremembe. Robertu Pevniku, že petemu trenerju v letošnji sezoni, se vse bolj trese stolček, a ni edini. Na udaru kritik se je znašel tudi športni direktor Fabijan Komljenović, saj je po zaslugi njegovega slabega kadrovanja podoba na igrišču in zunaj njega daleč od tistega, kar pričakuje Milan Mandarić. Težava Olimpije je, da jim gole zabijajo Ljubljančani v dresih nasprotnih moštev, kot so Tučić (Rudar), Tijanić (Triglav), Hotić, Mlakar (Maribor)…

Rudar – Celjedanes ob 16. uri, sodnik: Vinčić Lokalni derbi, v katerega z boljšo popotnico vstopa Rudar, ki je v boju za obstanek osvojil veliko točko v Ljubljani, medtem ko je Celje izgubilo derbi za tretje mesto z Domžalami. Obrambi sta slabši del obeh ekip, zato se obeta veliko golov. Celjani imajo premalo točk glede na umetniški vtis. Razplet bo odvisen od učinka prvih zvezdnikov klubov. Rudi Vancaš Požeg je gonilna sila igre Celja in prvi strelec lige z 12 goli, medtem ko je 22-letni Ljubljančan Milan Tučić (9 golov) po hat-tricku v Stožicah trenutno najbolj vroč napadalec lige. Zadetke dosega na zelo raznovrstne načine, a je v njegovi igri še zelo veliko nihanj. Če bo vselej tako motiviran, kot je bil v Stožicah, lahko naredi lepo kariero. Verjetni postavi – Rudar: Radan, Krefl, Kašnik, Tomašević, Pušaver, Bolha, Črnčič, Trifković, Tučić, Radić, Škoflek. Celje: Jurhar, Cvek, Travner, Pungaršek, Štraus, Požeg Vancaš, Brecl, Novak, Lotrič, Zaletel, Flis. Naš namig: 0.

Krško – Maribordanes ob 16.45, sodnik: Kajtazović Trener Darko Milanič včeraj popoldne še ni vedel, ali bo danes lahko vodil vijoličaste v Krškem: »Pričakujem, da ne bom kaznovan. Če bom kaznovan, se mi bo zgodila krivica.« Lestvica namiguje na prevelike razlike. »Po mojem mišljenju je klubska situacija v Krškem pripeljala do zadnjega mesta,« je ocenil Milanič, ki je kasneje dobil eno tekmi kazni. Krčani so pri Aluminiju (1:1) prišli šele do druge spomladanske točke, Andrej Panadić bo brez treh kaznovanih (Zalokar, Kovačič, Volarič). »Če damo gol v prvem polčasu, smo bolj mirni,« si želi Amir Dervišević. Dve asistenci je zbral v Kranju. »Ko imamo Zahovića in Mlakarja, je drugače, včasih na pamet podam žogo, a vem, da jo bo Mlakar dobil.« Verjetni postavi – Krško: Frelih, Štefulj, Ilić, Cetina, Vukušić, Perić, Da Silva, Kordić, Jandrek, Volaš, Vekić. Maribor: Pirić, Milec, Ivković, Rajčević, Viler, Dervišević, Vrhovec, Kramarič, Hotić, Mlakar, Zahović. Naš namig: 2.