Obenem država s kaznovanjem vzpostavlja zavedanje storilca kaznivega dejanja in drugih o nedopustnosti izvrševanja kaznivih dejanj. Predvsem pa ob spoštovanju človeškega dostojanstva in osebnosti storilca kaznivega dejanja omogoča, da se storilcu z ustrezno sankcijo omogoči dostojna vključitev v skupno družbeno okolje, je pravosodna ministrica Katičeva dejala na današnji slovesnosti na Brdu pri Kranju.

Dotaknila se je dogodkov v prvih mesecih letošnjega leta, ko so bili zapori soočeni »z zelo kritično, neuravnoteženo in pogosto neupravičeno presojo javnosti, da tam nič ni tako, kot bi moralo biti,« so besede ministrice povzeli v sporočilu za medije.

Zaporski sistem ima svoje težave in pomanjkljivosti, a po oceni Katičeve dobro deluje, in to predvsem zaradi strokovnosti in zavzetosti zaposlenih. Pravosodne policiste je podprla v prizadevanju za dvig plač in izpostavila nekatere rešitve na področju zaposlovanja. Žal več let trajajočega kadrovskega primanjkljaja ni mogoče rešiti čez noč, a koraki v pravo smer so že bili storjeni.