Če bo do druge polovice maja vse potekalo brez presenečenj, se bodo na Hrvaškem, v BiH in Srbiji nogometnega naslova najboljšega v državi na koncu veselila moštva iz prestolnic. Pred hrvaškimi prvoligaši je do konca sezone tekmovanja, v katerem nastopa deset ekip v štirikrožnem sistemu (enako kot pri nas, z vsakim nasprotnikom dvakrat doma in dvakrat v gosteh), ostalo še osem krogov.

Enako je v Bosni in Hercegovini, kjer v prvi ligi nastopa dvanajst moštev v dvokrožnem sistemu, nato pa se glede na lestvico vsaka ekipa z vsemi ostalimi pomeri še enkrat (gostitelji tekem so določeni glede na položaj na tabeli). Nekoliko drugače poteka tekmovanje v Srbiji, kjer se šestnajst ekip po tridesetih krogih (dvokrožnem sistemu) razdeli v dva dela – ligo za prvaka in ligo za obstanek. Tam se nato vsako moštvo z ostalimi sedmimi ekipami sreča še enkrat, osvojene točke v prvem delu pa se pred končnico prepolovijo.

Če se bosta v zgornjem domu srbske lige Zvezda in Radnički borila za naslov, pa bo zanimivo tudi v boju za tretje mesto. V boj za kvalifikacije za evropsko ligo se z enakim izhodiščem podajata Partizan in Čukarički, blizu je tudi Mladost. Ta pa ima pred osmim Proleterjem le štiri točke prednosti, zato se vrstni red lahko močno premeša. Tesno je tudi v spodnjem domu, kjer so na vrhu z devetnajstimi točkami izenačeni Spartak iz Subotice, Voždovac in Radnik, na mestih za izpad pa so po rednem delu lige Rad, Dinamo Vranje in Zemun.

»Za nami je dobra tekma, odločila je daljša klop. Izjemen zadetek Marina je bil kot smetana na torti. Naši navijači so spet ustvarili izjemno vzdušje, vso tekmo smo zaradi njih imeli veter v hrbet. To je bil praznik nogometa. Zdaj pa sledi najpomembnejši del sezone. Poleg pokalnega tekmovanja nas čaka še sedem ligaških dvobojev, prišli smo v ciljno ravnino. Najprej nas čaka Radnički, ki je res dobra in kakovostna ekipa ter tudi odlično vodena. Mislim, da bo to pravi derbi na našem stadionu. Moramo se spočiti in dobro pripraviti,« je razpredal trener Zvezde Vladan Milojević . Ob koncu izjave za klubsko stran je še dodal, »da je zdaj razlika močno zmanjšana, v igri pa je še enaindvajset točk. Zato je pomembna vsaka tekma, sploh pa prva z gosti iz Niša.«

Prvo kolo nadaljevanja prvenstva Srbe čaka že ta konec tedna. V najboljšem položaju so nogometaši Crvene zvezde. Beograjčani so na prvih tridesetih tekmah prvenstva delovali zelo suvereno, brez poraza in s tremi remiji so osvojili štiriinosemdeset točk, ob tem pa dosegli kar osemdeset golov. Zdaj se je prednost pred drugim Radničkim zmanjšala na le štiri točke, v nedeljo pa se bosta nasprotnika srečala v Beogradu. Ob morebitnem neuspehu bi se boj za naslov močno zaostril, a v taboru Crvene zvezde po zmagi nad Proleterjem o tem sploh niso razmišljali.

Na Hrvaškem že vse odločeno

Precej manj zanimivo je na Hrvaškem. Na prvem mestu že vso sezono vztraja zagrebški Dinamo, ki ima pred drugo Rijeko kar dvajset točk prednosti. Do konca je na voljo le še štiriindvajset točk, zato bi se modri iz hrvaške prestolnice naslova lahko veselili že v soboto – če v gosteh premagajo Istro 1961, Rijeka pa doma remizira ali izgubi z Interjem iz Zaprešića. Za drugi zaporedni naslov ima največ zaslug trener Dinama Nenad Bjelica. Ta kljub odlični sezoni, ki so jo Zagrebčani začinili z uvrstitvijo v osmino finala evropske sezone, še vedno išče prostor za napredek.

»Iskreno, če ne bomo prvaki, bi bilo zelo čudno. A na to se še ne oziramo, ne zanima me, kakšna je razlika med nami in drugimi ter med nami in zadnjimi. Resen pristop pričakujem na vsaki tekmi do konca, prav na vsaki želimo zmagati. Nismo še na perfektni nogometni ravni, zato je pred poletjem treba izkoristiti vsak dvoboj in poskušati biti še boljši,« je dejal Nenad Bjelica. Pred njim je tudi izziv, da podre hrvaški rekord iz leta 2008, ko je Dinamo prvenstvo osvojil s prednostjo 28 točk pred Slavenom in Osijekom. V tej sezoni so od modrih uspešnejši le nogometaši Maccabija iz Tel Aviva (pred Hapoelom Be'er Shevo ima 27 točk prednosti), v vseh drugih evropskih ligah pa je razlika med prvima dvema enaka ali manjša od dvajsetih točk. Zanimiv bo tudi boj za tretje in četrto mesto, ki vodita v kvalifikacije za evropsko ligo – v igri so Osijek, Lokomotiva, Hajduk in Gorica, ki jih loči le pet točk.

Napet zaključek sezone se obeta tudi v Bosni in Hercegovini. Sarajevo ima šest točk prednosti pred Zrinjskim iz Mostarja, v zadnjih osmih krogih pa ima tudi lažji razpored. Nogometaši iz prestolnice imajo lepo priložnost, da prekinejo triletno vladavino Zrinjskega in osvojijo svoj četrti naslov najboljšega v BiH. Ogorčen boj bo potekal tudi za tretje mesto, ki še kot zadnje vodi v evropske kvalifikacije. Trenutno ga zaseda Široki Brijeg, a pred sedmo Slobodo ima le pet točk naskoka. Vmes so še Željezničar, Čelik in Radnik.