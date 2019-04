Tomaž Mastnak: Le kdo še praznuje z Natom?

Nato je praznoval sedemdesetletnico. Malo kdo je praznoval z njim. Le zakaj bi? Kot se spodobi, je bila glavna proslava v Washingtonu. Tisti, ki so proslavljali, so spet enkrat ponovili obrabljene propagandne klišeje. Malone depresivno je, kako predvidljive so besede in besedne zveze, ki jih uporabljajo. Komu je to namenjeno? Taka srečanja so vse bolj videti kot skupine za samopomoč. Pri tem pa gre za krvavo resne zadeve.