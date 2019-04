Leon Magdalenc, kolumnist, trener javnega nastopanja: Ne laži, ampak nikoli ne povej vsega

Leon Magdalenc je ob svoji šestdesetletnici izdal knjigo 60/100. Med več kot 1000 kritikami televizije, ki jih je zadnjih devetnajst let pod različnimi psevdonimi in pravim imenom objavljal v Dnevniku, jih je izbral 60, ki se mu zdijo, da zdržijo preizkus časa. Dodal jim je 30 na novo spisanih komentarjev in deset skic, v katerih je opisal stvari, ki jih najraje počne. Od Radia Študent, skozi Studio City, prek dela v različnih agencijah za stike z javnostmi in v svojih zapisih se ves čas ukvarja z vprašanjem, kaj je bilo prav povedano in kaj ne. Živi od tega, da politike in poslovneže uči, kako javno nastopati, v prostem času pa analizira njihove javne nastope.