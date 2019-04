Ramush Haradinaj o tem, da je ameriški vojak

»Naša stališča so enaka temu, za kar se zavzemajo ZDA in tisti, ki so na terenu, se tega zavedajo. Sam sem vojak ZDA na terenu, ki sprejema navodila in jih izvaja. Verjamem, da se z močnejšim Kosovom krepijo tudi ameriški interesi in se manjšajo ruski in drugi interesi.«