Ameriški mediji te dni pišejo o pticah, ki vsako leto poginejo med svojim popotovanjem s severa proti jugu in nazaj. Več kot 600 milijonov ptic letno pogine zaradi svetlobe nebotičnikov, ki jih dezorientira. Število poginulih ptic je še posebej visoko v času migracij pomladi in jeseni, ko milijarde ptic premagujejo pot med Kanado in Latinsko Ameriko.

Najsmrtonosnejše mesto je Chicago, sledita pa mu Houston in Dallas. Ta mesta zaradi svoje lege sredi koridorja ptic selivk in velikega števila visokih stolpnic predstavljajo veliko nevarnost za ptice. Ptice, ki so prepotovale že več tisoč kilometrov dolgo pot, na območju teh mest pogosto poginejo ali se ob trčenju tako poškodujejo, da nadaljevanje poti zanje ni več mogoče. Kadar zračni prostor nad večjimi mesti prečkajo v nočnem času, so nebotičniki zaradi osvetljenosti še posebej nevarni zanje. Umetna svetloba lahko ptice tako zmede, da izgubijo orientacijo in več ur letijo v krogih iščoč pot ven. Zaradi utrujenosti se mnoge zaletijo v steklene površine stolpnic.