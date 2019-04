Te dni so šparglji prišli v sezono in res so fantastični. So zdravi, z njimi lahko pripravite ogromno receptov, pa še odlični so. Nekaj odličnih idej si pripravite v tem receptu.

Jagode pa bodo v sezono prišle prav kmalu. Trenutno jih že lahko kupite iz zdrav Sredozemlja. Jagode so sicer v sezoni od pomladi do poletja in so presenetljivo zdrave. Vsebujejo veliko železa, natrija, kalcija, kalija in fosforja ter različne sadne kisline, vitamine A, B1, B2 in C, poleg tega pa imajo tudi nizko energijsko vrednost (46 kcal/100g) in so tudi vir vlaknin. Raziskave so pokazale pozitivne učinke jagod pri dieti z omejenim vnosom maščob, saj naj bi sadež povečal delovanje hormona-adiponektina, ki ga izločajo maščobne celice. Hormon spodbuja presnovo, hkrati pa zavira apetit in nadzoruje količino krvnega sladkorja predvsem po obrokih bogatih z ogljikovimi hidrati.

Poglejte si še nekaj idej za pripravo jedi z jagodami:

•Palačinka iz pečice z jagodami in borovnicami

•Jagodni smuti

•Solata z jagodami, siri in jagodnim prelivom

•Sadni kolački

•Jagode s kremno sirovo pomako

•Ovseno-orehovo-mandljeve palačinke s čokolado in jagodami

Pa dober tek!

