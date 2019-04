Osebe sumijo kršenja zakona o prepovedih, ki med drugim ureja področje prepovedi nacizma in neonacizma.

Preiskavo je leta 2018 uvedlo tožilstvo na avstrijskem Štajerskem po neonacističnem koncertu v kraju Leoben lansko pomlad. Tako pevec kot organizator sta bila že pred tem poznana oblastem zaradi domnevne pripadnosti neonacistični sceni, organizatorja so celo že obsodili zaradi kršenja zakona o prepovedih, je na novinarski konferenci pojasnil generalni sekretar na pravosodnem ministrstvu Christian Pilnacek.

Našli orožje in neonacistični material

V okviru racij so našli orožje in neonacistični material, je pojasnil generalni sekretar na notranjem ministrstvu Peter Goldgruber.

Hišne preiskave, v katerih je sodelovalo več kot 200 policistov, so potekale po celi državi z izjemo Tirolske, med drugim so preiskovali tudi osebe, ki ne živijo v Avstriji. V okviru racije sicer niso aretirali oseb, a jih več trenutno zaslišujejo, nato bodo odločili o nadaljnjih korakih, je še pojasnil Pilnacek.

Trenutno še ni jasno, ali so osumljeni povezani z identitarnim gibanjem ali kakšno drugo skrajno desno skupino.

V Avstriji so sicer lani zabeležili več kot 1600 prijav in 1000 kršitev s področja skrajnega desničarstva, ki so jih preučili policisti. Od tega so jih med drugim 732 uvrstili kot skrajno desne in 236 kot ksenofobne ali rasistične, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.