Policija prav tako ni ugotovila, da bi odvrženi čevlji izvirali iz kaznivega dejanja z območja Slovenije, je pojasnil predstavnik PU Nova Gorica za stike z mediji Dean Božnik. Če bi ugotovili, da je do kaznivega dejanja prišlo v drugi državi in bi jih v preiskavi uradno zaprosili za pomoč, pa bodo primer ponovno odprli, je Božnik danes navedel za STA.

O svojih ugotovitvah bodo policisti idrijske policijske postaje po zaključku preiskave pisno obvestili pristojno inšpekcijsko službo za okolje in prostor. Ali bo inšpekcijska služba iskala tistega, ki je sredi gozda odvrgel čevlje, še ni znano. Lahko se zgodi, da bodo lastniku gozda naložili le, naj onesnaženi del gozda počisti.

Do razkritja najdbe je prišlo, ko je odvržene čevlje fotografiral in na Facebooku objavil sprehajalec. Čevlji naj bi bili sredi gozda že približno mesec dni, vendar o najdbi doslej ni nihče obvestil inšpektorata ali policije.

Čevlji naj bi izvirali iz podjetja Deichmann

Odvrženi čevlji so različnih velikosti in oblik, nekateri so še popolnoma novi, opremljeni s ceno in z zaščito proti kraji v trgovini. Izvirali naj bi iz podjetja Deichmann, vendar ne iz Slovenije.

Vodja marketinga podjetja Deichmann za Slovenijo, Hrvaško, BiH ter Srbijo Matjaž Mrva je v ponedeljek za Delo povedal, da artikli, odvrženi na Črnovrški planoti, verjetno prihajajo iz ene od vzhodnoevropskih držav. Starih čevljev v podjetju ne skladiščijo, tiste z napako pa vrnejo v Nemčijo. Ob tem nimajo podatkov, da bi v kateri od njihovih izpostav ukradli čevlje.

Kot je še dodal Mrva, v podjetju sumijo, da je nekdo poskušal zakriti kriminalno dejanje oziroma ukradene čevlje.