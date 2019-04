Tokrat so se z odprtimi zadevami in največjimi izzivi zgolj seznanili, obravnavali so tudi problematiko družinskih zdravnikov. O rokih za reševanje zadev še niso govorili. Pri reševanju problematike družinskih zdravnikov bodo po ministrovih besedah zagotovo najprej na vrsti kratkoročni ukrepi, ki nimajo finančnih posledic, nato pa bodo sledili ukrepi, ki bodo kakšne finančne posledice verjetno imeli. Šabeder pa verjame, da se lahko s predstavniki sindikata o veliko stvareh, ki so danes odprte, dogovorijo.

Predsednik Fidesa Konrad Kuštrin je po sestanku pojasnil, da so ministru predstavili sporazuma, ki sta bila podpisana pred dvema letoma, ter dejstvo, da se vlada in drugi deležniki teh sporazumov niso držali. Seznanili so ga tudi s sklepi letne konference in glavnega odbora, med katerimi je napoved, da bodo vsi zdravniki z junijem delali dosledno po modri knjigi standardov in normativov.

Po letni konferenci sredi marca je Kuštrin ocenil, da bo to pomenilo, »da bo verjetno najmanj tretjina zdravnikov delala manj, ker delajo absolutno preveč, tretjina bo delala približno toliko kot sedaj, nekateri pa bodo verjetno morali delati tudi malo več«. Na vprašanje, ali napoved o doslednem delu po standardih in normativih ostaja, pa je danes odvrnil, da je bil tak sklep letne konference in da nima nobenega mandata, da bi ta sklep spreminjal.

Vodstvo Fidesa je ministra danes seznanilo tudi z njihovo zahtevo za izstop zdravnikov iz enotnega plačnega sistema javnega sektorja. Po Šabedrovih besedah o tem na vladi še niso govorili in ta trenutek nima mandata, da bi to vprašanje kakor koli komentiral.