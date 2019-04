Policisti so na kraju ugotovili, da je bila v stanovanjskem bloku v tretjem nadstropju pred vrati hči, ki je klicala mamo, ki je bila v stanovanju, vrat stanovanja pa ni bilo možno odpreti. Ker se je izpod vhodnih vrat na hodnik že močno kadilo in ker gasilcev še ni bilo na kraju, je policist z nogo večkrat brcnil v vrata in tako na silo vstopil v stanovanje. Policist je nato ukazal, da ne sme nihče vstopiti v stanovanje, ker se je na hodniku stanovanja močno kadilo. Policist je odšel po hodniku v kuhinjo in na tleh opazil na trebuhu ležati starejšo žensko. Z obema rokama jo je prijel pod pazduho in jo povlekel na hodnik. Gospa je bila pri zavesti, vendar je zelo težko govorila zaradi vdihavanja dima. Policist je ponovno odšel v stanovanje, kjer je ugotovil, da je na štedilniku kovinska posoda, iz katere se močno kadi. Štedilnik je ugasnil in posodo odstranil na zunanjo okensko polico v kuhinji. Na kraj je prišel tudi drugi policist, s katerim sta nato odprla vsa okna v stanovanju in na ta način prezračila stanovanje.

Med pripravljanjem hrane padla Zatem so na kraj prišli tudi gasilci, ki so dodatno prezračili stanovanje. Reševalci so občanki nudili prvo pomoč, zatem pa so jo z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor, kjer je bilo ugotovljeno, da ima v krvi povečano vsebnost ogljikovega monoksida in da ji primanjkuje kisika, zato je ostala na zdravljenju. Z zbiranjem obvestil so policisti kasneje ugotovili, da je občanka v popoldanskih urah dala na štedilnik posodo, v kateri si je pripravljala hrano. V kuhinji je nato padla in ker je imela že predhodne težave z zdravjem, ni mogla vstati, da bi ugasnila štedilnik. Tako je na tleh ležala dalj časa, zaradi česar se je vsebina v posodi pričela žgati. Ugotovljeno je bilo, da v danem primeru ni elementov kaznivega dejanja ali prekrška, zato se bo zadeva beležila kot dogodek in zaključila s poročilom na pristojno državno tožilstvo.