Italijanski parlament je v ponedeljek razpravljal o predlogu, po katerem bi Italija uradno priznala armenski genocid »in mu tako posvetila mednarodno pozornost«, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Kot piše časnik La Repubblica, bodo poslanci o predlogu glasovali v sredo.

Turška stran je Gaianiju danes izrazila obžalovanje nad tem korakom in zahtevala pojasnila glede stališča Rima.

Ankara odločno zavrača uporabo besede genocid za množičen izgon in poboje po nekaterih podatkih 1,5 milijona Armencev v Otomanskem cesarstvu, katerega naslednica je Turčija.

V Ankari vztrajajo, da je umrlo med 300.000 in 500.000 Armencev, kar da je bilo v veliki meri posledica dogajanja med prvo svetovno vojno in se zato ne more imenovati genocid, spominja nemška tiskovna agencija dpa.