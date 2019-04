V sivi trenirki, s kapuco čez glavo, rokami v lisicah in široko raztegnjenimi nogami je Darjan Ješovnik v soboto, ko so ga srbski policisti prijeli na meji z Madžarsko, nič kaj kraljevsko klečal pred policijskim vozilom. Naziv hrvaškega kralja kokaina si je prislužil, ko je kot del kriminalne organizacije leta 2010 in 2011 iz Brazilije v Evropo (na Hrvaško, Nizozemsko, v Slovenijo in Španijo) pomagal pretihotapiti vsaj 718 kilogramov kokaina. Danes 33 let star slovenski državljan je takrat nekaj časa živel v Ljubljani, kjer je tudi preprodajal drogo. Vse tihotapce jim je v različnih akcijah po Evropi sčasoma uspelo poloviti, Ješovnik pa se je vse do sobote, ko je mejo poskušal prestopiti z lažnimi dokumenti, roki pravice in Europolu uspešno izmikal.

Pri lovu na najbolj iskanega hrvaškega kriminalca, kakor Ješovnika opisujejo v hrvaških in srbskih medijih, je zgledno sodelovalo več držav – Slovenija, Hrvaška, Srbija, Črna gora, Italija, Španija in Nizozemska, njihova vztrajnost pa se je v soboto končno obrestovala. Akcijo naj bi različne policijske službe in uradi za iskanje ubežnikov pripravljali dlje časa. Za kako pomembnega ubežnika je šlo, kaže 5000 evrov nagrade, ki jo je hrvaška policija ponudila za informacije, ki bi omogočile njegovo prijetje, pa tudi dejstvo, da je njegova fotografija več let visela na (spletnem) seznamu najbolj iskanih evropskih kriminalcev. Fotografijo so na strani Europola že odstranili.