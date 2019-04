Zvezdnica bo 18. maja nastopila na velikem finalu tekmovanja, katerega si bo po svetu pred malimi zasloni ogledalo predvidoma več kot 180 milijonov gledalcev. Nastop Madonne so prvi naznanili izraelski organizatorji z besedami, da bo zgodovinski in bo povzročil pravo evforijo, piše BBC.

Udeležbo na Evroviziji je Madonna potrdila za BBC, medtem ko je Evropska radiodifuzna zveza (EBU) britanskemu časniku odgovorila, da do dokončne odločitve še ni prišlo.

Madonna trenutno oboževalcem na družabnih omrežjih ponuja nekaj nove glasbe, konec marca pa so jo ujeli med snemanjem videospota na Portugalskem.

Glasbenica je povezana z Izraelom, leta 2012 je svojo turnejo MDNA začela prav v Tel Avivu. Nekateri glasbeniki opozarjajo na kontroverznost nastopa, nekaj pa se jih zavzema za bojkot tekmovanja Pesmi za Evrovizije. Pismo podpisuje že več glasbenikov, igralcev, režiserjev, literatov in drugih umetnikov iz Evrope, ZDA in sveta, ki so se tako postavili na stran palestinskih kulturnih organizacij, ki so že junija lani pozvale k bojkotu letošnjega izbora za pesem Evrovizije.

Izraelu je čast gostovanja 64. tekmovanja za Pesem Evrovizije pripadla zaradi lanske zmage izraelske pevke Nette Barzilai.