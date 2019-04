Tožilstvo na današnjem predobravnavnem naroku podrobnosti obtožnice še ni predstavilo, po neuradnih informacijah pa naj bi Siročiču in Peklaju očitalo, da sta pogodbo za dela na predoru podpisala mimo zakonodaje o javnem naročanju, in da Dars od SCT ni zahteval popusta pri razširitvi leve cevi, kar naj bi pogodbeno vrednost prodora Šentvid povečalo za nekaj več kot osem milijonov evrov.

Gre za javno naročilo iz leta 2006. »Nekaj časa je najprej minilo do samega odkritja kaznivega dejanja oz. vložitve ovadbe, nato do začetka kazenskega postopka, ki je bil glede na obseg dokazov izjemno kompleksen in zahteven, zato pa tudi izjemno dolgotrajen,« je v izjavi novinarjem dejala tožilka Tanja Frank Eler. Sam postopek je podaljšala tudi odločitev sodišča, ki je pred leti zavrnilo neposredno obtožnico in zadevo poslalo v sodno preiskavo.

Sodna preiskava v tej zadevi je bila uvedena leta 2014, tožilstvo pa je od takrat odstopilo od pregona več nekdanjih članov uprave Darsa, »zaradi pomanjkanja utemeljenega suma«.

V postopku se je znašel tudi Črnigoj, ki je pred leti že prestal 14-mesečno zaporno kazen iz zadeve Čista lopata. Vztraja, da je bilo Primorje v tem primeru le formalni partner, sicer pa za Dars pri šentviškem predoru ni opravil nobenih del, niti zanje ni prejel plačila. Na sodišču pa danes ni bilo nekdanjega prvega moža SCT Ivana Zidarja, saj je ta že več let zaradi zdravstvenih težav nesposoben za sojenje.