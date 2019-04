Ganc je danes ob oddaji glasovnice Izraelcem obljubil »novo pot«. »Vesel sem, da sem v službi izraelske države. Vesel sem, da v dobro državljanov ubiram novo pot,« je poudaril ob glasovanju v domačem mestu Roš Hajin. Vse strani je pozval k mirnim in spoštljivim volitvam, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Netanjahu pa je ob oddaji glasu v Jeruzalemu volivcem položil na dušo, naj dobro izberejo. Dejal je tudi, da »bo izraelska država z Božjo pomočjo zmagala«. »Veliko ljudi želi, da nadaljujemo to fantastično potovanje, ki je Izrael povedlo v njegovo najboljše desetletje v zgodovini,« je povedal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

V Izraelu sicer premierja ne volijo neposredno, temveč bo izbran glede na večino, ki se bo po volitvah oblikovala v 120-članskem knesetu. Po poročanju medijev se bodo takoj po prvih izidih začela pogajanja o oblikovanju vladajoče koalicije.

Današnje glasovanje velja predvsem za referendum za ali proti Bibiju, kot je med sonarodnjaki znan 69-letni Netanjahu. Vodja desne stranke Likud je s premori na premierskem položaju skupaj več kot 13 let. Za to se lahko zahvali predvsem slovesu, da je garant izraelske varnosti in gospodarske rasti. A tokrat se bori za politično preživetje, in to na dveh frontah.

Grozi mu obtožnica zaradi treh primerov korupcije, kar pomeni, da bi v primeru zmage lahko postal prvi premier, obtožen med opravljanjem položaja. Poleg tega mu po dolgih letih nasproti stoji resen tekmec, deset let mlajši politični novinec, nekdanji načelnik generalštaba izraelske vojske Benjamin Ganc, ki ga privrženci kličejo Beni.

V anketah pred volitvami sta bila Likud in Gancevo sredinsko Modro in belo zavezništvo večinoma precej izenačena. Obema naj bi se obetalo po okoli 30 poslanskih sedežev. Kar je veliko premalo za jasno večino, a Likud naj bi imel glede na podporo, ki jo lahko pričakuje od manjših desničarskih strank, več možnosti za oblikovanje koalicije.

V zadnjem poskusu, da na svojo stran pridobi tudi najbolj skrajne desničarje, je Netanjahu v soboto izjavil, da bo v primeru zmage na volitvah priključil judovske naselbine na zasedenem palestinskem Zahodnem bregu.