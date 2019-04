V obvestilu za javnost so napisali, da zaradi objektivnih razlogov še niso sestavili ekip do te mere, da bi jih objavili pred dokončno potrditvijo alpskega odbora in zbora. Hkrati znotraj alpskega dela močno odmeva čivk Tine Maze (na fotografiji). Črnjanka je na temo morebitne vrnitve njenega nekdanjega trenerja Janeza Slivnika, s katerim je v eni sezoni dosegla štiri zmage svetovnega pokala, na mesto trenerja v slovenski reprezentanci zapisala: »To pa je pogum! Upam, da bo postregel z bolj zrelim vedenjem. Meni je on in še nekaj drugih strokovnjakov skorajo uničil kariero.«

