Video posnetek njegove izjave so Ghosnovi odvetniki na novinarski konferenci v Tokiu predvajali danes, posnet pa je bil tik pred vnovično aretacijo.

V njej padli velikan avtomobilske industrije po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vnovič poudarja, da je »nedolžen vseh obtožb, ki so jih proti njemu vložili japonski tožilci«. Po njegovih besedah gre za »zaroto« vodilnih v Nissanu proti njemu, dogodki minulih tednov pa so bili zapeljani na način, da so ga predstavili kot »pohlepno osebo, kot diktatorja«.

»A ne gre zato, gre za zgodbo o zaroti, o zahrbtni izdaji,« je bil oster Ghosn.

Razlog za takšne poteze vodstva Nissana vidi v strahu pred tem, da bi utegnili pod njegovim vodstvom narediti naslednji korak v strateški zvezi med japonskima Nissanom in Mitsubishijem ter francoskim Renaultom, ki bi ogrozil nekatere ljudi v Nissanu in samostojnost odločanja japonskega podjetja. Ghosn je namreč vodil tudi omenjeno zvezo med tremi avtomobilskimi proizvajalci.

O konkretnih imenih Ghosn v izjavi ni želel govoriti.

Ghosna japonski tožilci obtožujejo vrste finančnih malverzacij, s katerimi naj bi se okoristil. Podobne sume odkrivajo tudi v francoskem Renaultu.

Ghosn je preživel 108 dni v priporu na severu Tokia, preden so ga 6. marca izpustili proti plačilu varščine v višini okoli devet milijonov dolarjev. Od takrat je živel v stanovanju v Tokiu, ki mu ga je določilo sodišče. Za 11. april je napovedal novinarsko konferenco, na kateri naj bi povedal svojo resnico, a so ga, preden jo je uspel izvesti, spet aretirali. V priporu bo ostal najmanj do 14. aprila.

Tako Renault kot Nissan imata medtem že novo vodstvo.