Natečaj, ki ga pripravlja združenje Climate-KIC, je brezplačen in primeren za vse, ki imajo zeleno poslovno idejo, vse od novih starupov, malih in srednje velikih podjetij, do raziskovalcev, študentov, javnih organizacij, svetovalcev in inženirjev, tudi tiste, ki poslovnega načrta še nimajo povsem izdelanega, so sporočili iz Centra odličnosti nizkoogljične tehnologije (CO NOT), ki v Sloveniji koordinira in izvaja programe Climate-KIC.

Svetovni finale s privlačnimi denarnimi nagradami Izbrane ekipe se bodo v okviru brezplačnih delavnic pripravljale na državni finale, najboljše ekipe državnega finala pa se bodo udeležile svetovnega finala, na katerega so lani potovale ekipe Trilobit, PlanetCare in MilkyWaste. Najboljših deset ekip finala bo uvrščenih v pospeševalnik Climate-KIC (Climate-KIC Accelerator), poslovno šolo, osredotočeno na razvoj in trženje startup podjetij na področju čistih tehnologij. Zmagovalna ekipa finala bo prejela nagrado v višini 10.000 evrov, drugouvrščena 5000 evrov, tretje uvrščena pa 2500 evrov.

Priložnost za mednarodno sodelovanje Poleg natečaja ClimateLaunchpad pa je zainteresiranim na voljo tudi prijava v izobraževalni program Pioneers into practice 2019. Program združuje strokovnjake iz industrije, podjetij, univerz, raziskovalnih ustanov, lokalnih uprav kot tudi neprofitnih in javnih organizacij. Program po navedbah organizatorjev predstavlja priložnost za mednarodno sodelovanje po Evropi, izmenjavo strokovnih znanj in dobrih praks, širjenje strokovnih poznanstev in razvijanje novih produktov ter storitev za zmanjševanje podnebnih sprememb. Sestavljen je iz delavnic, ki bodo potekale v Ljubljani, e-učenja, skupinskega projekta ter štiri ter več tedenske prakse pri gostiteljski organizaciji.

Ideje s področja čistih tehnologij v posel Oba programa potekata v okviru združenja Climate-KIC, vodilne pobude Evropske na področju inovacij za prilagajanje podnebnim spremembam in njihovo blažitev, ki jo sestavlja mednarodna mreže podjetij, akademskih ustanov in javnih organizacij. Cilj pobude je spremeniti najboljše ideje s področja čistih tehnologij v uspešen posel. Climate-KIC deluje pod okriljem Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT), ki je eno izmed teles Evropske unije. Slovenija se je združenju pridružila leta 2014, od takrat pa je bilo v programe Climate-KIC v Sloveniji vključenih več kot 500 posameznikov iz več kot 200 organizacij.