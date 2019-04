Izkupiček od prodaje albuma bo šel na račun po glasbeniku imenovane neprofitne organizacije, ki se posveča preprečitvi samomorov, povezanih z duševnimi boleznimi. Avicii je storil samomor v starosti 28 let.

Glasbenikova družina se je odločila, da gre Aviciijeva nova glasba med oboževalce po vsem svetu in da ni prav, da jo zadržijo zase. DJ je z živimi nastopi prenehal že leta 2016, vseeno pa je snemal glasbo in deloval kot producent. Med drugim je sodeloval z zvezdniki, kot so Madonna, Coldplay, Wyclef Jean in Robbie Williams.

Med njegovimi najbolj znanimi skladbami so Wake Me Up, Hey Brother in Waiting For Love.