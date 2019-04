Pele po slabem tednu zapustil bolnišnico

Brazilsko nogometno legendo Peleja so v ponedeljek izpustili iz bolnišnice v Parizu, kjer so ga minuli teden sprejeli zaradi vnetja sečil, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Oseminsedemdesetletni trikratni svetovni prvak v nogometu je bil v Franciji na promocijskem nastopu, ko so ga preventivno hospitalizirali.