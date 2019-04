Nad Gotenico sredi dneva vojaška vaja z letaloma Pilatus

Na širšem območju Gotenice bo danes med 11. in 13. uro potekalo usposabljanje usmerjevalcev združenih ognjev, so zapisali na spletni strani Slovenske vojske. Kot so navedli, bo usposabljanje podpirala letalska eskadrilja s parom letal Pilatus.