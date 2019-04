Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 7 do 14, na Goriškem do 16 stopinj Celzija.

Obeti: Tudi v četrtek bo oblačno in deževno. Pihal bo severovzhodni veter. Še hladneje bo. V petek bo pretežno oblačno in večinoma suho.

Nad večjim delom Evrope je območje nizkega zračnega tlaka z več središči. Hladna fronta je dosegla zahodno Sredozemlje. Od vzhoda doteka k nam vlažen in nekoliko toplejši zrak.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe. V sredo bo oblačno in deževno. Hladneje bo.

Občutljivi ljudje bodo imeli z vremenom povezane težave. Priporočeno je dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večja previdnost.