Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je do nove objave ameriškega zunanjega ministrstva prišlo sredi pritiskov iz kongresa, da administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne stori dovolj glede umora do savdskega režima kritičnega novinarja.

Hašokdži je bil na krut način umorjen 2. oktobra lani na savdskem konzulatu v Istanbulu, za čimer naj bi stal savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salah. V Rijadu vpletenost princa zanikajo in zatrjujejo, da je šlo za samostojno in neodobreno akcijo določenih obveščevalcev in drugih. V začetku leta se je začelo sojenje proti enajstim obdolženim.

Umor Hašokdžija je sprožil veliko ogorčenje mednarodne javnosti, Trump pa se je do svojih zaveznikov na Bližnjem vzhodu odzval precej mlačno. Tudi ameriški senat je decembra po obravnavi poročila Cie sprejel resolucijo, v kateri je kot odgovornega za umor Hašokdžija prepoznal princa bin Salmana. Trump se na to resolucijo ni odzval.

Vendarle so bile proti nekaj Savdijcem, ki naj bi bili vpleteni v umor novinarja, uvedene tudi sankcije. Tokratni ukrep proti 16 Savdijcem temelji na zakonu, ki State Departmentu omogoča, da »na podlagi kredibilnih informacij« ne odobri vstopa v ZDA predstavnikom tujih vlad ali njihovim najbližjim družinskim članom, »ki so bili vpleteni v resno korupcijo ali velike kršitve človekovih pravic«, še navaja AFP.