V Milanu so se danes zbrali predstavniki štirih evropskih skrajno desnih populističnih oziroma nacionalističnih strank z namenom, da sestavijo resno alternativo Evropski ljudski stranki ter socialistom in demokratom na majskih evropskih volitvah. Voditelj italijanske vladne stranke Liga Matteo Salvini, ki je tudi podpredsednik vlade in notranji minister, je dejal, da gre za »vizijo Evrope v naslednjih 50 letih«. Dejansko poskuša kot eden najpomembnejših populističnih desničarjev v Evropi združiti vse sorodne stranke kontinenta, da bi igrale pomembno vlogo v novem sklicu evropskega parlamenta. »Evropske sanje ogrožajo birokrati in bankirji. Predolgo že vladajo Evropi. Potrebujemo vlado ljudstva,« je v leporečje svoje velike ambicije zavil Salvini. A v Milano mu je uspelo privabiti samo še voditelja Alternative za Nemčijo (AfD) Jörga Meuthena ter neznana politika iz danske Ljudske stranke in Stranke Fincev.

Glavni cilj: Bruselj naj izgubi večji del pristojnosti Četverica je nastopila na skupni novinarski konferenci v policijsko zastraženem milanskem hotelu s petimi zvezdicami. Meuthen je dejal, da je njihov namen ustanovitev skupne frakcije vseh evropskih »domoljubnih« strank v bodočem sklicu evropskega parlamenta. Imenovala se bo Evropsko zavezništvo ljudstev in nacij. Njegov glavni cilj bo EU razrešiti večjega dela pristojnosti v prid držav članic in ustaviti dotok nezakonitih priseljencev v »trdnjavo Evropo« po zgledu Italije, kjer Salvini onemogoča ladjam z migranti vstop v pristanišča, ter Avstralije, kjer vlada tudi z vojaškimi ladjami odganja plovila z migranti in begunci stran od svoje obale. Evropsko unijo hočejo »radikalno spremeniti« in jo »povsem reformirati, ne pa uničiti«. Doslej so štiri omenjene stranke delovale v treh različnih frakcijah evropskega parlamenta. Zdaj upajo, da bo Zavezništvo postalo najmočnejša skupina. Obstajali naj bi tudi drugi bodoči člani Zavezništva, ki v Milano sicer niso poslali svojih predstavnikov, »a se bodo priključili«. Tako nameravajo 18. maja, pet dni pred volitvami, prirediti velik shod z vsemi bodočimi partnerji, pri čemer naj bi takrat sodelovali tudi Marine Le Pen iz francoskega Nacionalnega zbora (nekdanje Nacionalne fronte) in avstrijski svobodnjaki. Tako naj bi si povečali možnosti za zmago, ki bi jo lahko dosegli zlasti v Italiji, Franciji in Avstriji.