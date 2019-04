Pred današnjimi parlamentarnimi volitvami v Izraelu so zadnje javnomnenjske raziskave napovedovale tesen izid. Stranki izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so v povprečju napovedale 28 sedežev v 120-članskem parlamentu, glavni konkurentki – modro-beli koaliciji, ki je združila bivšega poveljnika vojske Benjamina Ganca ter nekdanja ministra Mošeja Jalona in Jaira Lapida – pa so pripisale eno poslansko mesto več, kar pa je vse daleč od potrebne parlamentarne večine za vladanje – 61 poslancev. Da bi si vendarle zagotovil primat pri oblikovanju vlade, je Netanjahu, ki je bil prisiljen razpisati predčasne volitve dobrega pol leta pred rednimi zaradi razpada koalicije, povlekel še dve potezi.

Nov padec laburistov

Po predčasnih volitvah leta 2015 so v knesetu sedeli predstavniki 13 strank in neodvisna poslanka Orly Levy Abekasis. Tokrat se za vstop v parlament, za kar je potrebnih najmanj 3,25 odstotka glasov, poteguje 44 strank, od tega 14 večjih, 30 pa takšnih, ki so kandidate postavile le v posameznih volilnih okrožjih. Nad volilnim pragom se je večinoma gibalo približno ducat glavnih, razen Likuda in modro-bele koalicije nobena z več kot desetodstotno podporo. To velja tudi za dolga leta vladajočo laburistično stranko Avija Gabaja, ki naj bi se po anketah še skrčila s sedanjih 18 na zgolj 10 poslancev. Njeno tretje mesto sicer ni ogroženo, je pa zato leva sredina, na kateri so samoumevni samo še modro-beli, in potencialno še kakšna stranka, daleč od morebitnega prevzema oblasti. Druge stranke so namreč v desnem ali skrajno desnem grozdu strank, ki pa vse tudi niso po volji Netanjahuju za sklepanje koalicije.

Svojevrstna neznanka je leta 2015 ustanovljena ultranacionalistična stranka Zehut (Identiteta) bivšega Likudovega poslanca Mošeja Feiglina, ki si nabira glasove s podporo legalizaciji marihuane, zagovarja pa na eni strani svobodno gospodarstvo in osebne svoboščine, na drugi pa polno suverenost Izraela nad Zahodnim bregom in (prostovoljno) preselitev Palestincev v sosednje arabske države. Feiglin je pritegnil mlade volilce in bi po mnenju poznavalcev izraelske politične scene lahko predstavljal jeziček na povolilni tehtnici.