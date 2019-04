Po slabem mesecu premora se bo nadaljevalo tekmovanje v elitni nogometni ligi prvakov. V konkurenci za nastop v finalu 1. junija v Madridu je ostalo še osem klubov, od tega je polovica angleških, ki bodo danes in jutri odigrali prve tekme četrtfinala.

Liverpool – Porto

»V nasprotju z večino za nas Porto ni bil najbolj zaželen tekmec na žrebu za četrtfinale, saj gre za izredno organizirano in kakovostno ekipo,« je presenetil trener Liverpoola Jürgen Klopp. Angleži so namreč lani v osmini finala ponižali in demolirali Porto, potem ko so že na prvi tekmi na Portugalskem na račun izjemne učinkovitosti po protinapadih zmagali s 5:0, medtem ko na povratni tekmi ni bilo golov. Senegalec Sadio Mane, ki je lani dosegel hat-trick, je kljub vlogi favorita zelo previden: »Spomini so lepi, a so le še zgodovina. Naša največja napaka bi bila, če bi se zanašali na lansko zmago. Tekmec bo precej bolj motiviran in bo imel enak cilj kot mi – zmago.« Mane, ki skupaj s Salahom in Firmonom tvori ubijalski napad Liverpoola, je trenutno v vrhunski formi, saj je na zadnjih sedmih tekmah dosegel prav toliko golov. Liverpool želi narediti korak naprej v primerjavi z lansko sezono, ko je v finalu izgubil v madridskim Realom.

Porto letos igra veliko bolje kot lani, saj se je sprehodil skozi skupinski del lige prvakov, v osmini finala pa izločil Romo po pravi drami na povratni tekmi s podaljški in uporabo tehnologije VAR. Portugalci so v dobri formi z osmimi zmagami na zadnjih desetih tekmah in so v nasprotju z Liverpoolom lahko precej bolj sproščeni v lovu na prvi polfinale po letu 2004, ko jih je vodil Jose Mourinho in so tudi postali evropski prvaki.

Verjetni postavi – Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Dijk, Milner, Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Salah, Firmino, Mane. Porto (4-4-2): Casillas, Pereira, Militao, Felipe, Telles, Otavio, Pereira, Torres, Corona, Marega, Soares. Naš namig: 1.