V Sudanu ponovno več sto tisoč ljudi na protestih proti predsedniku

Več sto tisoč ljudi se je danes v sudanski prestolnici Kartum ponovno zbralo na mirnih protestih proti predsedniku Omarju al Baširju. Tako kot že na protestih v soboto so se tudi danes ljudje zbrali pred sedežem vojske, medtem ko so ob strani v pripravljenosti stali oboroženi pripadniki varnostnih sil in policije.