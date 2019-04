Na Apeninskem polotoku bi lahko Juventus že minuli konec tedna na novo spisal zgodovino in postal klub, ki je najhitreje doslej osvojil naslov italijanskega prvaka. Nogometni velikan iz Torina je v 31. krogu igral derbi z Milanom in ga doma premagal z 2:1. Proti tekmecu iz Lombardije je dosegel že osmo zaporedno domačo zmago, s tem pa popravil več kot osem desetletji star dosežek, ko je med letoma 1931 in 1938 rdeče-črne ugnal sedemkrat v nizu. Pri zmagovalcih se je med strelce vpisal tudi novopečeni italijanski reprezentant Moise Keane. Devetnajstletnik je v serie A dosegel svoj peti gol in po Paulu Pogbaju postal šele drugi najstnik v Juventusovem dresu, ki mu je to uspelo.

Da stara dama naslova ni osvojila že sedem tekem pred koncem sezone, je poskrbel drugouvrščeni Napoli, ki je remiziral z Genoo (1:1). A zasedba iz Kampanije je slavje tekmeca kvečjemu preložila za teden dni, saj Juventusu za osmo zaporedno državno lovoriko proti petnajstouvrščenemu Spalu v soboto zadostuje že remi.

Nogometaš PSG postal tarča posmeha Na svoj šesti državni naslov v zadnjih sedmih letih bodo morali počakati tudi navijači Paris Saint-Germaina. Njihovim nogometašem je načrte pokvaril Strasbourg, ki je s Parižani igral neodločeno (2:2). Gosti so postali sploh prvo moštvo v letošnji sezoni, ki je remiziralo v francoski prestolnici, in hkrati tudi prvo, ki je gostiteljem na njihovem terenu zabilo dvakrat. Obračun bi se lahko bržkone končal precej drugače, če v vrstah domačih ne bi v prvem polčasu življenjske priložnosti za zadetek zapravil Eric Maxim Choupo - Moting. Čeprav je v Nemčiji rojeni kamerunski reprezentant imel žogo že na golovi črti, mu te ni uspelo potisniti v nasprotnikov mrežo, zaradi česar je postal tarča posmeha na medmrežju. »Pomislil sem, da sem v prepovedanem položaju, obenem pa se je vse odvilo zelo hitro. Dotaknil sem se žoge, ta pa je nato zadela vratnico. Zelo mi je žal, saj je bila žoga tako in tako na poti v gol,« se je po tekmi opravičeval Eric Maxim Choupo - Moting. V bran nogometašu je po tekmi stopil tudi njegov trener Tomas Tuchel. »Je izvrsten rezervni nogometaš, a če želiš za PSG začenjati tekme, moraš imeti samozavest. Te mu primanjkuje. Ne vem, zakaj je to storil. V Angliji temu pravijo Murphyjev zakon.« Paris Saint-Germain ima spodrsljaju navkljub v francoski ligi še vedno 20 točk prednosti pred drugouvrščenim Lillom, s katerim se bo pomeril v naslednjem krogu. Podobno kot Juventusu pa mu za osvojitev naslova zadostuje že točka.

Izvrstna statistika slovenskega vratarja Jana Oblaka Osmi naslov v zadnjih enajstih letih se v Španiji vse bolj nasmiha tudi Barceloni. Katalonci so minuli konec tedna v 31. krogu na Camp Nouu gostili drugouvrščeni Atletico, zmagali z 2:0 in mu pobegnili na enajst točk prednosti. V dresu Barcelone se je svoje 335. prvenstvene zmage razveselil strelec drugega zadetka na tekmi Lionel Messi. Argentinec je s tem prehitel nekdanjega vratarja Reala Madrida Ikerja Casillasa in postal nogometaš z največ zmagami v španski ligi. »Barcelona je dvakrat zadela v zadnjih minutah. Ima odlične igralce, Lionel Messi pa je zame najboljši nogometaš v zgodovini,« je prvega zvezdnika aktualnih španskih prvakov pohvalil vratar Atletica in slovenski reprezentant Jan Oblak. Čeprav je Škofjeločan moral na derbiju dvakrat po žogo v svoj gol, se še vedno lahko pohvali z izjemno statistiko. V letošnji sezoni je namreč v la ligi ubranil kar 81 odstotkov vseh strelov, kar ni uspelo nobenemu vratarju v najmočnejših petih evropskih ligah.