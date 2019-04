Hokejisti Jesenic so se znašli pred največjim izzivom, odkar nastopajo v alpski ligi. Nocoj bodo na Južnem Tirolskem proti Brunicu sklenili spektakularno polfinalno serijo, ki se je zavlekla do odločilne pete tekme. Zmagovalec se bo v velikem finalu pomeril z Olimpijo, ki ima skoraj šest dni časa za temeljito pripravo na četrtkovo premiero zadnjega dejanja mednarodne sezone.

Polfinale med Jesenicami in Brunicom je prava paša za oči. Na slovenskih ledenih ploskvah tako dinamičnega in kakovostnega hokeja ni bilo vse od pomladi 2012, ko se je Olimpija ustavila v polfinalu uglednejšega regijskega tekmovanja EBEL. Jeseničani navdušujejo s fanatično borbenostjo in agresivnim pristopom po vsem igrišču, disciplinirani Brunico pa upravičuje sloves najizkušenejše ekipe tekmovanja, ki je v rednem delu alpske lige pometla s konkurenco. Polfinale ponuja izjemen boj na ledu s številnimi preobrati in dramatičnimi končnicami. Potem ko je odločitev o zmagovalcu na prvi in drugi tekmi padla v podaljšku, sta si tekmeca na tretjem in četrtem obračunu razdelila zmagi z goloma prav v zadnjih sekundah. Nasprotnika sta tako izenačena, da se je skupno razmerje strelov v okvir gola na dosedanjih štirih tekmah polfinala ustavilo pri 125:114 za Brunico, vsako moštvo pa je zabilo po osem zadetkov. Gorenjci so polovico golov dosegli ob številčni prednosti, medtem ko je bil Brunico z igralcem več uspešen le dvakrat.

Jeseniški hokejisti so imeli v nedeljo zvečer prvi zaključni plošček za uvrstitev v polfinale, a so v skoraj polni Podmežakli komaj šestnajst sekund pred začetkom podaljška ostali praznih rok, kar bi lahko vplivalo na čustveno stabilnost moštva. Železarjem se je tekma zalomila v prvi tretjini, ko brez doseženega gola niso znali kronati občutne premoči na igrišču. Plošček ni ubogal enega najvidnejših akterjev polfinala Philippa Paradisa, ki je dvakrat stresel okvir italijanskih vrat. Brunico ima toliko izkušenih hokejistov, da je znal kaznovati jeseniško neučinkovitost in si znova priboril prednost domače dvorane. Železarji bodo na nocojšnji tekmi sezone v Brunicu pod velikim pritiskom, o potniku v finale pa bo odločala vsaka malenkost. V prednosti bo moštvo, ki bo na dan tekme bolje fizično in psihološko pripravljeno.

Jeseničani za uvrstitev v odmevni slovenski finale z Olimpijo, ki bi štel tudi za državnega prvaka, potrebujejo popolno tekmo z izjemnim vratarjem Mattom Climiejem. Kanadčan je na vrhuncu sezone v sijajni formi, saj ima v končnici kar 96-odstotno uspešnost ubranjenih strelov. Trener Marcel Rodman ima dolgo klop in razpoložene hokejiste v vseh štirih napadih, za preboj v finale pa bo moral uporabiti vse znanje iz bogate igralske kariere. Ko je decembra lani prevzel položaj in nasledil Gabra Glaviča, je zelo hitro dokazal trenerski potencial in moštvu zagotovil šampionske obrise. V polfinalu se odlično kosa z izkušenim finskim strokovnjakom na klopi favoriziranega Brunica Petrijem Mattilo. V dosedanjem poteku sezone so Jeseničani zasloveli z najboljšim napadom v ligi, ki je prispeval 201 gol, Brunico pa ima z 71 prejetimi zadetki najzanesljivejšo obrambo.