Domnevam, da te in še marsikatere poteze poslanka Novakova niti ne razume. Kje pa sta bila njena zaskrbljenost in razočaranje takrat, ko smo od EU pričakovali jasna stališča glede arbitražnega sporazuma s Hrvaško? Ne spominjam se, da bi kogar koli »karali«, pa bi morali. Dvojna merila, skratka. Verjamem, da Novi Sloveniji ne pomeni veliko nekaj pedi izgubljene slovenske zemlje ali morja; njim je glavna skrb in cilj podpora kapitalu, bogatašem in kapitalistom ter prodaja imetja, ki ga je naš narod ustvaril v svoji burni zgodovini, tujcem. Ta del svojega poslanstva uspešno in odlično izpolnjujejo in zagovarjajo. V tem je srčika problema te stranke, da ni šla v vlado Marjana Šarca. Ne sodi namreč tja, kjer se zavzemajo za majhnega človeka, upokojenca in delavca z minimalno plačo.

Skupaj s stranko SDS, katere satelit je NSi že od ustanovitve, pripravljajo ustavno obtožbo proti vladi glede rebalansa proračuna. Da o podporah vloženim interpelacijam stranke SDS v vsem tem obdobju niti ne govorim. Z zloglasnim Zujfom so državljanom pobrali določen dohodek, od upokojencev do javnih uslužbencev in veteranov. Hoteli so nam vzeti dva praznična dneva, 2. januar in 2. maj. Vlada Marjana Šarca je popravila krivice iz preteklosti in vsakemu dala nekaj, ne le zdravnikom in ravnateljem kot prejšnja vlada.

Spomini so še sveži in venomer se mi v spomin vračajo obtožbe poslancev SDS v Bruslju glede upodobitve partizanskega komandanta Franca Rozmana - Staneta in peterokrake zvezde na kovancu za dva evra. Zvezde na bankovcu za deset evrov seveda niso moteče. Bivši komunist Milan Zver je predlagal, da se v evropskem parlamentu odkrije plošča z obsodbo komunizma v Sloveniji. In ti poslanci so zopet na listi tistih, ki kandidirajo v evropski parlament. Upam, da premoremo toliko zrelosti in modrosti, da se z neizvolitvijo odrečemo takšnim kandidatom.

Ali ne bi kdo od naših poslancev namesto blatenja svoje domovine raje povedal vsem evropskim poslancem, da imamo prekrasno deželo z najstarejšo vinsko trto na svetu, najstarejšo piščaljo na svetu, najstarejše kolo z osjo na svetu, veliko avtohtonih živali in izdelke svetovnega slovesa? Žal so nam jih poleg ozemlja nekaj speljali tudi Hrvati. Slovenska obrt je častitljiva panoga, ki nas povzdigne v sam svetovni vrh. Harmonike, puškarstvo, čipkarstvo, smuči itd. Naša država ima znanstvenike svetovnega slovesa in posamezne dosežke, ki jih iskreno povedano niti ne znam našteti. Dajte za božjo voljo povedati v evropskem parlamentu kaj pozitivnega o naši domovini, ne pa da jo venomer prikazujete le v negativni luči. Tudi to je med drugim vaše poslanstvo.

Srečko Križanec, Štore